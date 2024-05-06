Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
За рубежом возобновили выдачу украинских документов, фото: Луцкий городской совет

ГП «Документ» возобновило выдачу готовых документов за границей в тестовом режиме

6 мая 2024, 22:00
999

У закордонних підрозділах ДП «Документ» у тестовому режимі відновили видачу готових документів, яка раніше призупинилася з технічних причин.


.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомила прес-служба ДП «Документ».

Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі, — вказано в повідомленні.

Осіб, які чекають на видачу готових документів, просять дотримуватися таких правил:

  • мати SMS про готовність паспорту — (отриманих після 25 квітня);
  • пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «ДІЯ»);
  • пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи ДП «Документ» призупинили видачу готових документів. Це пояснювалося технічними причинами, пов’язаних з ухваленням нового мобілізаційного закону.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров