ДП «Документ» відновило видачу готових документів за кордоном у тестовому режиміhttps://racurs.ua/ua/n195071-dp-dokument-vidnovylo-vydachu-gotovyh-dokumentiv-za-kordonom-u-testovomu-rejymi.htmlРакурс
У закордонних підрозділах ДП «Документ» у тестовому режимі відновили видачу готових документів, яка раніше призупинилася з технічних причин.
Про це сьогодні, 6 травня, повідомила прес-служба ДП «Документ».
Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі, — вказано в повідомленні.
Осіб, які чекають на видачу готових документів, просять дотримуватися таких правил:
- мати SMS про готовність паспорту — (отриманих після 25 квітня);
- пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «ДІЯ»);
- пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.
Нагадаємо, 23 квітня закордонні підрозділи ДП «Документ» призупинили видачу готових документів. Це пояснювалося технічними причинами, пов’язаних з ухваленням нового мобілізаційного закону.