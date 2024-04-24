Понад 300 чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" у Варшаві

https://racurs.ua/ua/n194678-ponad-300-cholovikiv-zablokuvaly-pasportnyy-servis-dp-dokument-u-varshavi-vymagauchy-vydaty.html

Ракурс

Понад 300 чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП «Документ» у Варшаві, вимагаючи видати їм паспорти.

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На відео чоловіки і жінки сваряться з працівниками центру і вимагають видати їм документи.

Очевидці повідомляють, що приїжджала поліція, але нічого не змогла вирішити і поїхала. Люди домовилися з працівниками сервісу, що почнуть запускати громадян тільки на подачу документів.

Чого мій чоловік должен ***дь служить? За таку ***ду як ти, ***дь. За***** на ***. Отдай документи і іди на *** в Україну ти ***дь служи", — ось так емоційно українські жінки захищають своїх чоловіків у приміщенні польського ДП «Документ».

Там вже припинили видавати закордонні паспорти чоловікам призовного віку. Після повідомлення про призупинення в наданні послуг, біля консульських установ Польщі одразу зібралися черги.

Судячи з усього, заклик міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про боротьбу за виживання України спрацював не в той бік. Черги вишикувалися не в українські ТЦК.

У МЗС зазначили, що всі, хто встиг до зазначеного терміну подати заяву на переоформлення документів, безперешкодно отримають свої паспорти.

У Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів ще 23 квітня.

З 24 квітня можливо лише оформити документи для повернення в Україну. Але українці за кордоном повідомили, що зіткнулися з відмовою у видачі вже готових документів. У ДП «Документ» стверджують, що видачу готових документів припинили з «технічних причин», тоді як «подача заяв-анкет на оформлення документів здійснюється у звичайному режимі».