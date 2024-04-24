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Ракурс
Рада зробила крок для розмитнення автомобілів у «Дії». Фото:

Рада зробила крок для розмитнення автомобілів у «Дії»

24 кві 2024, 15:22
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Розмитнення автомобілів через додаток «Дія» підтримала Верховна Рада.


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У середу, 24 квітня, український парламент ухвалив у першому читанні законопроект № 10380. «За» проголосували 269 нардепів. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram зазначив, що цей законопроект прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор, бо весь процес розмитнення буде онлайн. Додаток «Дія» допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом.

Розмитнення авто в «Дії» може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України підтримав постанову, яка дозволить укласти шлюб в Україні онлайн за допомогою застосунку «Дія». Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи молодята засвідчать «Дія.Підписом».

Джерело: Ракурс


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