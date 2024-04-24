Міноборони опублікувало інфографіку розʼяснень. Фото: МОУ

https://racurs.ua/ua/n194676-mobilizaciya-v-ukrayini-yaki-novovvedennya-zapracuut-z-18-travnya-infografika.html

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Новий закон про мобілізацію в Україні набере чинності з 18 травня.

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Українські чоловіки від 18 до 60 років повинні під час воєнного стану мати при собі військово-облікові документи та пред’явити їх уповноваженим особам. Крім того, військовозобов’язані також зобов’язані прибути у збірні пункти за викликом або повісткою. Повний перелік змін у процес мобілізацію 24 квітня опублікувало Міністерство оборони.

Також новий закон передбачає, що органи місцевого самоврядування повинні сприяти підготовці та проведення мобілізації та демобілізації. Місцева влада зобов’язані вести звітність та облік військовозобов’язаних, а також взаємодіяти з ЗСУ.

Міноборони, крім того, опублікувало повний перелік категорій осіб, яким може надатися відстрочка від призову. Також в інфографіці вказані категорії громадян, які можуть отримати бронювання.

Нагадаємо, українські ЗМІ повідомляли, що Кабінет міністрів повернувся до ідеї електронного бронювання військовозобов’язаних через «Дію», яка обговорювалася восени 2023 року.