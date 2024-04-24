Рада сделала шаг для растаможки автомобилей в «Дії». Фото:

https://racurs.ua/n194677-rada-sdelala-shag-dlya-rastamojki-avtomobiley-v-diyi.html

Ракурс

Розмитнення автомобілів через додаток «Дія» підтримала Верховна Рада.

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У середу, 24 квітня, український парламент ухвалив у першому читанні законопроект № 10380. «За» проголосували 269 нардепів. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram зазначив, що цей законопроект прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор, бо весь процес розмитнення буде онлайн. Додаток «Дія» допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом.

Розмитнення авто в «Дії» може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України підтримав постанову, яка дозволить укласти шлюб в Україні онлайн за допомогою застосунку «Дія». Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи молодята засвідчать «Дія.Підписом».