россия больше не использует Крымский мост для военных перевозок. Фото:

https://racurs.ua/n195077-rf-bolshe-ne-ispolzuet-krymskiy-most-dlya-voennyh-perevozok-analitiki.html

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росія майже не використовує Кримський міст для перевезення військових вантажів.

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Країна-агресор обрала для цього альтернативні маршрути. Так, з лютого по квітень 2024 року жоден вантажний потяг із військовою технікою не був зафіксований на залізничній частині Кримського мосту. Але в у лютому через Кримський міст проїжджав вантажний потяг з близько 55 вагонами із паливними цистернами. Про це йдеться в розслідуванні OSINT-аналітиків Molfar, яке посилається на супутникові знімки Maxar.

А у квітні з боку окупованої Керчі помітили вантажівку з літерою Z. Такі машини загарбники можуть використовувати для перевезення особового складу або ящиків з боєприпасами, військової техніки тощо.

У Molfar вважають, що цьогоріч Кримський міст, ймовірно, слугує для транспортування окремих й незначних військових вантажів, а залізничну дорогу ворог взагалі не використовує.

Аналітики зазначають, що противник обрав альтернативні шляхи, які пролягають через окуповане Приазов’я. Станом на квітень 2024 року цей наземний маршрут забезпечує до половини вантажоперевезень, майже стільки ж, скільки й Кримський міст.

Також росіяни будують залізницю від Якимівки до Бердянська, а далі цей шлях йде до Маріуполя й звідти на Ростов-на-Дону. Перший потяг цією залізницею вирушив з порту Маріуполя до Волновахи у травні.

Крім того, військові вантажі ворог переправляє поромами та літаками, для цього використовується військовий аеродром у Джанкої.

Нагадаємо, на початку травня представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув на руйнування Кримського мосту.