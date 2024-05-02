Кислиця іронічно натякнув на знищення Кримського мосту. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194924-kyslycya-ironichno-natyaknuv-na-znyschennya-krymskogo-mostu-foto.html

Ракурс

Представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув на руйнування Кримського мосту.

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Дипломат опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис. У мережі припускають, що це відвертий натяк на зникнення цього мосту. Відповідний допис Кислиця опублікував у соціальній мережі Х.

Іронічний допис Кислиці викликав справжню паніку в росіян. Пропагандистські ЗМІ в паніці пишуть про те, що нібито постпред України в ООН натякнув про «напад на Кримський міст, який готується цього року».

Як відомо, Керченський міст — це незаконна конструкція, збудована російськими загарбниками після окупації Криму. Політичне та військове керівництво України наголошує, що міст є законною ціллю для Сил оборони, бо рф використовує його як одну з головних логістичних гілок для поставки техніки на фронт.

Українські військові та спецслужби вже декілька разів успішно били по Кримському мосту. Були руйнування.

2024 list of 6 Main Types of Bridges

•Arch Bridges.

•Cantilever Bridges.

•Cable-Stayed Bridges.

•Suspension Bridges.

•Tied-Arch Bridges.

•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw — Sergiy Kyslytsya �� (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024

Нагадаємо, українські військові днями заявили, що на Тамані вже місяць стоять потяги з пальним, оскільки росіяни не впевнені, що Кримський міст їх витримає після отриманих пошкоджень.