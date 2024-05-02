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Ракурс
Кислиця іронічно натякнув на знищення Кримського мосту. Фото:

Кислиця іронічно натякнув на знищення Кримського мосту (ФОТО)

2 тра 2024, 10:48
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Представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув на руйнування Кримського мосту.


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Дипломат опублікував картинку з різними видами мостів, у якому Керченський просто відсутній попри наявний підпис. У мережі припускають, що це відвертий натяк на зникнення цього мосту. Відповідний допис Кислиця опублікував у соціальній мережі Х.

Іронічний допис Кислиці викликав справжню паніку в росіян. Пропагандистські ЗМІ в паніці пишуть про те, що нібито постпред України в ООН натякнув про «напад на Кримський міст, який готується цього року».

Як відомо, Керченський міст — це незаконна конструкція, збудована російськими загарбниками після окупації Криму. Політичне та військове керівництво України наголошує, що міст є законною ціллю для Сил оборони, бо рф використовує його як одну з головних логістичних гілок для поставки техніки на фронт.

Українські військові та спецслужби вже декілька разів успішно били по Кримському мосту. Були руйнування.

Нагадаємо, українські військові днями заявили, що на Тамані вже місяць стоять потяги з пальним, оскільки росіяни не впевнені, що Кримський міст їх витримає після отриманих пошкоджень.

Джерело: Ракурс


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