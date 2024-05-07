Хакеры взломали базу данных Минобороны Великобритании. Фото:

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Базу даних Міністерства оборони Великої Британії атакували китайські хакери.

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Кібератаку здійснили на систему оплати праці чинних військовослужбовців і деяких ветеранів. Хакери змогли заволодіти переважно іменами та банківськими реквізитами. Також зловмисники дізналися номери банківських рахунків військових. У Лондоні офіційно не називають країну, яка здійснила хакерську атаку, але ЗМІ звинувачують у цьому Китай. Про це пишуть Sky News та BBC.

Член парламенту від Консервативної партії та колишній військовий Тобіас Еллвуд розповів, що Китай, «ймовірно, дивився на фінансово вразливі верстви населення з метою, щоб їх можна було примусити в обмін на готівку».

Зазначається, що йдеться про систему зовнішнього підрядника, яка не підключена до основних комп’ютерних систем Міноборони, її було відключено після початку перевірки.

Нагадаємо, у січні 2024 року хакерське угруповання Midnight Blizzard, яке повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки російської федерації, здійснило кібератаку на американську корпорацію Microsoft. Зловмисники отримали доступ до облікових записів електронної пошти керівників корпорації, співробітників служби кібербезпеки, юридичного відділу та низки інших підрозділів.

Джерела: Sky News, BBC