Корпорація Microsoft заявила про атаку з боку російських хакерів. Фото:

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Хакерське угруповання Midnight Blizzard здійснило кібератаку на американську корпорацію Microsoft.

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Хакери, яких повʼязують зі Службою зовнішньої розвідки російської федерації, отримали доступ до облікових записів електронної пошти керівників корпорації, співробітників служби кібербезпеки, юридичного відділу та низки інших підрозділів. Про це йдеться у блозі «Майкрософт».

Зазначається, що хакерська атака була здійснена у листопаді 2023 року, а сліди проникнення знайшли 12 січня 2024 року. Зловмисники отримали доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти. Вони викрали деякі електронні листи та документи.

У корпорації зазначають, що хакери шукали інформацію, повʼязану з Midnight Blizzard. Сама ж кібератака відбулася не через вразливість продуктів чи служб корпорації.

Як відомо, Microsoft неодноразово зазнавала атак від Midnight Blizzard. Корпорація заявляла, що ця група відповідальна за понад 22,8 тис. кібератак на технологічні компанії.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявили, що російські хакери проникли в систему мобільного оператора «Київстар» у травні 2023 року. До масштабної атаки, яка відбулася 12 грудня, зловмисники могли викрасти дані абонентів.

Згодом у «Київстарі» це заперечили й наголосили, що «жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено».