Госэнергонадзор готов повысить тарифы на электричество в 2024 году

https://racurs.ua/n195096-gosenergonadzor-gotov-povysit-tarify-na-elektrichestvo-v-2024-godu.html

Ракурс

Держенергонагляд розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію у 2024 році з метою відновлення енергооб'єктів.

.

Про це розповів голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірах телемарафону «Єдині новини» та «Суспільне Новини».

Ймовірно, доведеться все ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів: переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об'єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цього року, — заявив Слободян.

За його словами, українські енергетики роблять усе можливе для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури.

Однак для підготовки та успішного проходження прийдешнього осінньо-зимового періоду одного їхнього професійного героїзму недостатньо, тому необхідно об'єднати зусилля як енергетиків, так і споживачів, — вважає Слободян.

Втрата через агресію частини виробництв електроенергії ставить під загрозу ритмічне її споживання навіть у теплу пору року, що вже говорити про зиму.