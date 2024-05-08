Правоохранители объявили известному бизнесмену подозрение в совершении еще одного преступления, фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Відомому українському бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

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Про це сьогодні, 8 травня, повідомляють прес-служби Офісу генпрокурора та Нацполіції.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про Ігоря Коломойського.

За даними слідства:

підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, у 2003 році замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Бізнесмен мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення зборів акціонерів не дозволяло йому повноцінно реалізувати свій план наживи;

для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами;

у серпні 2003 року вони зустріли адвоката посеред дня на виході з магазину в місті Феодосія (Крим). Нападники завдали потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Завадила зловмисникам добити чоловіка дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя;

за кілька днів всі четверо виконавців злочину були затримані, а пізніше засуджені до позбавлення волі на строки від шести до 12 років. Розслідування встановлення замовника вбивства адвоката було виокремлене в окреме провадження.

За замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, — зазначають у поліції.

У чотирьох регіонах держави сьогодні проводяться 23 обшуки в межах цього провадження для збору додаткових доказів.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину. Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою, — додають в Офісі генпрокурора.

Джерело: Офіс генпрокурора, Національна поліція, «Українська правда»