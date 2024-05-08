Ракурсhttps://racurs.ua/
Выросло количество пострадавших от обстрела стадиона школы в Харькове
Число пострадавших от обстрела стадиона школы в Харькове возросло (ФОТО)https://racurs.ua/n195131-chislo-postradavshih-ot-obstrela-stadiona-shkoly-v-harkove-vozroslo-foto.htmlРакурс
Кількість постраждалих від обстрілу стадіону школи у Харкові зросла до семи людей.
.
Поранені дівчинка восьми років, двоє хлопчиків 14 років та хлопчик 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, в одного — ампутація. Серед постраждалих троє дорослих — 55-річний чоловік із травмами середнього ступеня та дві жінки 80 та 32 років у легкому стані.
Троє хлопців грали у футбол, коли снаряд влучив посеред футбольного майданчика.
Нагадаємо, трагедія сталася у Салтівському районі Харкова.
Двоє з них у тяжкому стані. В однієї дитини травматична ампутація. Ще двоє людей, які зазнали поранень внаслідок обстрілу, були неподалік місця вибуху.
У Харкові не оголошували повітряну тривогу під час удару по стадіону у Салтівському районі, оскільки радари, ймовірно, не помітили ракети
Є ймовірність, що ракета рухалася на низьких висотах і, відповідно, її не було видно на радарах ППО, або ж використовували інший вид озброєння, яке не було помічене військовими, — повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.