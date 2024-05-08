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Ракурс
Кількість постраждалих від обстрілу стадіону школи у Харкові зросла

Кількість постраждалих від обстрілу стадіону школи у Харкові зросла (ФОТО)

8 тра 2024, 17:43
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Кількість постраждалих від обстрілу стадіону школи у Харкові зросла до семи людей.


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Поранені дівчинка восьми років, двоє хлопчиків 14 років та хлопчик 15 років. Двоє хлопців у важкому стані, в одного — ампутація. Серед постраждалих троє дорослих — 55-річний чоловік із травмами середнього ступеня та дві жінки 80 та 32 років у легкому стані.

Троє хлопців грали у футбол, коли снаряд влучив посеред футбольного майданчика.

Нагадаємо, трагедія сталася у Салтівському районі Харкова.

Двоє з них у тяжкому стані. В однієї дитини травматична ампутація. Ще двоє людей, які зазнали поранень внаслідок обстрілу, були неподалік місця вибуху.

У Харкові не оголошували повітряну тривогу під час удару по стадіону у Салтівському районі, оскільки радари, ймовірно, не помітили ракети

Є ймовірність, що ракета рухалася на низьких висотах і, відповідно, її не було видно на радарах ППО, або ж використовували інший вид озброєння, яке не було помічене військовими, — повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Джерело: Ракурс


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