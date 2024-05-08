У Берліні на два дні заборонили російські прапори та пісні, але є нюанс

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https://racurs.ua/ua/n195130-u-berlini-na-dva-dni-zaboronyly-rosiyski-prapory-ta-pisni-ale-ie-nuans.html

Ракурс

У Берліні 8 та 9 травня поліція заборонила демонструвати біля радянських меморіалів прапори із російською символікою, георгіївські стрічки, військову форму або її частини, а також знаки розрізнення, навіть у видозміненій формі.

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Крім того, під забороною марші та військові пісні, а також будь-які знаки, що можуть прославляти війну росії проти України, зокрема і літери Z або V.

Обмеження поширюється, наприклад, на меморіали у Трептов-парку, Тіргартені та Шенхольцер-Гайде. Однак вони не поширюються на зібрання за їхніми межами, пише rbb24. Також, за даними поліції, ветерани Другої світової війни, дипломати та держслужбовці не підпадають під дію цих правил.

Посольство росії в Берліні назвало такі обмеження дискримінацією.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом, рф атакувала українську енергетику, випустивши 55 ракет різних типів і 21 ударний безпілотник. Загалом лише у квітні російські війська застосували проти України понад 300 ракет різних типів, майже 300 «шахедів» і більше ніж 3,2 тис. керованих авіабомб.