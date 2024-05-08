Рашисти вдарили по спортмайданчику у Харкові — поранено дітей

Росіяни вкотре обстріляли Харків, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n195123-rashysty-vdaryly-po-sportmaydanchyku-u-harkovi-poraneno-ditey.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 травня, вдень вдарили по спортивному майданчику в Салтівському районі Харкова.

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В результаті у дуже тяжкому стані госпіталізували трьох дітей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що поранені — підлітки віком 13, 14 і 15 років — грали у футбол на спортивному майданчику. Наразі лікарі борються за життя дітей.

Біля школи спортивний майданчик, де перебували діти. Тип боєприпасу ворожу наразі встановлюється, — зазначив він. — Троє дітей у вкрай важкому стані, доставлені до лікарні. Зараз лікарі із вузькопрофільних лікарень міста збираються в одному місці і всі зусилля будуть направлені на порятунок життів.

Також постраждали двоє дорослих. Наразі їхній стан оцінюється.

Крім того, є пошкодження розташованих поруч із місцем влучання цивільної інфраструктури та житлових будинків.