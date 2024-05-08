Верховна Рада підтримала законопроект про мобілізацію засуджених

Верховна Рада дозволила мобілізувати засуджених, фото: «Закон і Бізнес»

https://racurs.ua/ua/n195122-verhovna-rada-pidtrymala-zakonoproekt-pro-mobilizaciu-zasudjenyh.html

Ракурс

Верховна Рада у другому читанні голосами 279 народних обранців підтримала законопроект № 11079−1, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ.

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Про це сьогодні, 8 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Я є співавтором цього законопроєкту. І я давно відстоював позицію, щоб увʼязнені за нетяжкі статті мають отримати право на захист своєї батьківщини і реєстрував відповідний законопроєкт. Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть, — зазначив нардеп.

Гончаренко наголосив, що згідно з цим законопроект не будуть мобілізовані засуджені за тяжкі злочини — умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі зазначив, що з цього законопроекту до другого читання частково прибрали ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет.

Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування), — зазначив він.

У першому читанні за цей законопроект Верховна Рада проголосувала 10 квітня.