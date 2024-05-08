Журналістів повертають до будівлі Верховної Ради, але з обмеженнями

Руслан Стефанчук підписав Розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради, фото: Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n195121-jurnalistiv-povertaut-do-budivli-verhovnoyi-rady-ale-z-obmejennyamy.html

Ракурс

Голова українського парламенту Руслан Стефанчук підписав Розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради в умовах дії воєнного стану.

.

Про це сьогодні, 8 травня, повідомляється на сайті Ради.

Розпорядження «Про деякі питання організації роботи журналістів у Верховній Раді України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану в Україні» підписав Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, — вказано в повідомленні. — Зазначеним Розпорядженням затверджено Положення «Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні.

Таким чином, зазначають у прес-службі Ради, журналісти отримують можливість висвітлювати діяльність Верховної Ради України безпосередньо у приміщенні.

Нині для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це — спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо, — зазначає прес-служба Ради.

Зазначається, що максимальна кількість журналістів у прес-центрі може становити до 30 осіб — з огляду на кількість місць у найпростішому укритті будинку Ради, де проводяться пленарні засідання та на кількість нардепів, працівників Апарату, військовослужбовців Управління державної охорони, які перебувають на робочих місцях у будівлі парламенту.

За інформацією видання «Українська правда», передбачені також інші обмеження:

журналісти зможуть працювати тільки в прес-центрі на третьому поверсі Верховної Ради. Доступ до кулуарів на другому поверсі закритий;

для роботи в парламенті представникам засобів масової інформації необхідно буде пройти переакредитацію − її порядок незабаром оприлюднять;

до пресцентру допускатимуть не більше двох медійників від кожного ЗМІ;

представникам медіа заборонятиметься, зокрема, проводити пряму трансляцію з будівлі парламенту, фотографувати фортифікаційні споруди у Раді, анонсувати парламентські засідання;

оприлюднювати інформацію про роботу Верховної Ради можна буде через годину після оголошення перерви в пленарному засіданні.

Все ж таки журналістам дозволили бути ТІЛЬКИ на 3 поверсі в приміщенні! Всього їх 25 людей, — прокоментував цю новину у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко. — Їм не дозволяють нікуди ходити, просто можуть дивитись мою трансляцію чи ставити питання депутатам, якщо вони раптом до них завітають.

Журналістам заборонили доступ до будівлі Верховної Ради після початку повномасштабного російського вторгнення. З того часу також не ведеться пряма трансляція засідань Ради.

Джерело: Верховна Рада, «Українська правда», Олексій Гончаренко