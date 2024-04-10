ВРУ підтримала законопроект про мобілізацію засуджених. Фото:

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Верховна Рада України проголосувала за законопроект про мобілізацію засуджених.

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Цей документ № 11079−1 у першому читанні 10 квітня підтримали голосами 281 нардепа. Законопроект ухвалили за основу з доопрацюванням. Таким чином певним категоріям увʼязнених дозволять служити в лавах Збройних сил України. Про це народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

Буде надаватись можливість служити увʼязненим за нетяжкими статтями. Моя пропозиція почала рухатись! Нарешті! Треба дати можливість засудженими воювати, якщо вони хочуть, — написав він.

Також Гончаренко наголосив, що не мобілізуватимуть осіб, які були засуджені за тяжкі умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та за злочини проти основ національної безпеки.

А нардеп Ярослав Железняк зазначив, що до другого читання будуть зміни — приберуть ризики щодо мобілізації корупціонерів і людей, які скоїли тяжкі злочини.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроект, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення. Новий закон передбачає штрафи, але не враховує пропозиції профільного парламентського комітету.