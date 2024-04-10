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Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні. Фото:

Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні

10 кві 2024, 14:49
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Новий пакет військової допомоги Україна отримає від Німеччини.


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Німецький уряд у середу, 10 квітня, оголосив про виділення українській державі нової партії допомоги. Українські військові отримають, зокрема, машини й системи розмінування, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, стрілецьку зброю та набої. Про це повідомляється на сайті уряду.

Повний список допомоги, яку отримають Сили оборони від Німеччини:

  • гусеничний всюдихід Warthog (командна машина);
  • дві машини розмінування WISENT 1;
  • 6 тис. снарядів калібру 155 мм;
  • 16 розвідувальних БпЛА Vector;
  • 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 30 комплектів засобів протидії БпЛА;
  • 11 мобільних систем розмінування;
  • 3 мінні трали;
  • 70 інфрачервоних камер;
  • 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
  • 120 гвинтівок Haenel CR308;
  • 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
  • 1 млн набоїв для стрілецької зброї;
  • 5 тис. детонаторів.

Нагадаємо, 6 квітня Південна Корея пообіцяла Україні середньо- та довгостроковий пакет допомоги на 2,3 млрд дол. Також Сеул запропонував 12 млн дол. на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.

Джерело: Ракурс


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