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Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні. Фото:
Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україніhttps://racurs.ua/ua/n194223-nimechchyna-ogolosyla-pro-novu-viyskovu-dopomogu-ukrayini.htmlРакурс
Новий пакет військової допомоги Україна отримає від Німеччини.
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Німецький уряд у середу, 10 квітня, оголосив про виділення українській державі нової партії допомоги. Українські військові отримають, зокрема, машини й системи розмінування, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, стрілецьку зброю та набої. Про це повідомляється на сайті уряду.
Повний список допомоги, яку отримають Сили оборони від Німеччини:
- гусеничний всюдихід Warthog (командна машина);
- дві машини розмінування WISENT 1;
- 6 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 16 розвідувальних БпЛА Vector;
- 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 30 комплектів засобів протидії БпЛА;
- 11 мобільних систем розмінування;
- 3 мінні трали;
- 70 інфрачервоних камер;
- 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
- 120 гвинтівок Haenel CR308;
- 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
- 1 млн набоїв для стрілецької зброї;
- 5 тис. детонаторів.
Нагадаємо, 6 квітня Південна Корея пообіцяла Україні середньо- та довгостроковий пакет допомоги на 2,3 млрд дол. Також Сеул запропонував 12 млн дол. на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.