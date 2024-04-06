Південна Корея виділяє Україні допомоги на 2,3 млрд дол. Фото:

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Пакет допомоги Україні надасть Південна Корея.

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Починаючи з 2024 року Києву передадуть середньо- та довгостроковий пакет допомоги на 2,3 млрд дол. Також Сеул запропонує 12 млн дол. на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні. Про це заявив міністр закордонних справ країни Чо Тхе Юль на засіданні в Брюсселі за участю партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомляє Yonhap.

Зазначається, що однією з тем цього засідання було військове співробітництво між країною-агресором рф та КНДР. Представник Сеулу заявив, що «підтримка Північної Кореї російською зброєю впливає на безпеку не лише Європи, а й Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону». Також Чо наголосив, що глобальний устрій перебуває під загрозою через те, що Москва передає Пхеньяну військові технології та постачає перероблену нафту.

Нагадаємо, 3 квітня президент Фінляндії Александр Стубб оголосив про виділення Україні 23-го пакету допомоги на суму 188 млн євро. ЗСУ отримають системи ППО та артилерійські боєприпаси. Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення Гельсінкі передали Києву військової допомоги на майже 2 млрд євро.

Джерело: Yonhap