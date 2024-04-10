Германия объявила о новой военной помощи Украине. Фото:

https://racurs.ua/n194223-germaniya-obyavila-o-novoy-voennoy-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Новий пакет військової допомоги Україна отримає від Німеччини.

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Німецький уряд у середу, 10 квітня, оголосив про виділення українській державі нової партії допомоги. Українські військові отримають, зокрема, машини й системи розмінування, розвідувальні безпілотники, артилерійські снаряди, стрілецьку зброю та набої. Про це повідомляється на сайті уряду.

Повний список допомоги, яку отримають Сили оборони від Німеччини:

гусеничний всюдихід Warthog (командна машина);

дві машини розмінування WISENT 1;

6 тис. снарядів калібру 155 мм;

16 розвідувальних БпЛА Vector;

30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun;

30 комплектів засобів протидії БпЛА;

11 мобільних систем розмінування;

3 мінні трали;

70 інфрачервоних камер;

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

120 гвинтівок Haenel CR308;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;

1 млн набоїв для стрілецької зброї;

5 тис. детонаторів.

Нагадаємо, 6 квітня Південна Корея пообіцяла Україні середньо- та довгостроковий пакет допомоги на 2,3 млрд дол. Також Сеул запропонував 12 млн дол. на реабілітацію поранених українських військових через трастовий фонд НАТО для допомоги Україні.