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В ЕС уменьшилось число беженцев из Украины,— Eurostat
В ЕС уменьшилось число беженцев из Украины, — Eurostathttps://racurs.ua/n195134-v-es-umenshilos-chislo-bejencev-iz-ukrainy-eurostat.htmlРакурс
Кількість українських біженців у Євросоюзі зменшилася одразу в дев’яти країнах.
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Про це ствверджують дані Eurostat.
На кінець лютого 2024 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4,23 млн людей. Проте вже у березні 2024 року ця цифра скоротилася до 4,21 млн людей.
Зокрема, статистика наводить наступні цифри зменшення кількості біженців:
- Чехія — мінус 20 700 (-5,4%);
- Швеція — мінус 9 960 (-21,5%);
- Австрія — мінус 9 130 (-11,1%);
- Данія — мінус 5 385 (-14,5%);
- Польща — мінус 1 680 (-0,2%);
Водночас у порівнянні з даними на кінець лютого найбільше зростання кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+15 210; +1,2%), Нідерландах (+4 705; +4%) та Болгарії (+3 475; +7,6%).
Станом на кінець березня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали:
- Німеччина — 1,3 млн людей, або 30,9% від загальної кількості;
- Польща — 955,52 тис. людей, або 22,7%.
- Чехія — 364,38 тис. людей, або 8,7%.