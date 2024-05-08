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У ЄС зменшилася кількість біженців з України, — Eurostat

У ЄС зменшилася кількість біженців з України, — Eurostat

8 тра 2024, 19:00
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Кількість українських біженців у Євросоюзі зменшилася одразу в дев’яти країнах.


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Про це ствверджують дані Eurostat.

На кінець лютого 2024 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4,23 млн людей. Проте вже у березні 2024 року ця цифра скоротилася до 4,21 млн людей.

Зокрема, статистика наводить наступні цифри зменшення кількості біженців:

  • Чехія — мінус 20 700 (-5,4%);
  • Швеція — мінус 9 960 (-21,5%);
  • Австрія — мінус 9 130 (-11,1%);
  • Данія — мінус 5 385 (-14,5%);
  • Польща — мінус 1 680 (-0,2%);

Водночас у порівнянні з даними на кінець лютого найбільше зростання кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+15 210; +1,2%), Нідерландах (+4 705; +4%) та Болгарії (+3 475; +7,6%).

Станом на кінець березня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали:

  • Німеччина — 1,3 млн людей, або 30,9% від загальної кількості;
  • Польща — 955,52 тис. людей, або 22,7%.
  • Чехія — 364,38 тис. людей, або 8,7%.

Джерело: Ракурс


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