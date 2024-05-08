У ЄС зменшилася кількість біженців з України, — Eurostat

https://racurs.ua/ua/n195134-u-ies-zmenshylasya-kilkist-bijenciv-z-ukrayiny-eurostat.html

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Кількість українських біженців у Євросоюзі зменшилася одразу в дев’яти країнах.

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Про це ствверджують дані Eurostat.

На кінець лютого 2024 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4,23 млн людей. Проте вже у березні 2024 року ця цифра скоротилася до 4,21 млн людей.

Зокрема, статистика наводить наступні цифри зменшення кількості біженців:

Чехія — мінус 20 700 (-5,4%);

Швеція — мінус 9 960 (-21,5%);

Австрія — мінус 9 130 (-11,1%);

Данія — мінус 5 385 (-14,5%);

Польща — мінус 1 680 (-0,2%);

Водночас у порівнянні з даними на кінець лютого найбільше зростання кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+15 210; +1,2%), Нідерландах (+4 705; +4%) та Болгарії (+3 475; +7,6%).

Станом на кінець березня, основними країнами ЄС, які прийняли українських біженців, стали: