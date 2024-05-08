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Ракурс
Рашисты прорвались в Красногоровку, но ВСУ заблокировали штурмовые группы

Рашисты прорвались в Красногоровку, но ВСУ заблокировали штурмовые группы

8 мая 2024, 22:33
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Підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії, які прорвалися до міста Красногорівка на Донеччині.


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Про це 8 травня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Волошин.

За словами офіцера, наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту. Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там. Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до міста", — заявив Назар Волошин в ефірі Армія TV.

Источник: Ракурс


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