Рашисти прорвалися у Красногорівку, але ЗСУ заблокували штурмові групи

Підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії, які прорвалися до міста Красногорівка на Донеччині.

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Про це 8 травня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Волошин.

За словами офіцера, наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту. Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там. Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до міста", — заявив Назар Волошин в ефірі Армія TV.