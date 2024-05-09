Массированный налет дронов произошел на одну из областей Украины. Фото:

https://racurs.ua/n195144-pochti-dva-desyatka-shahedov-unichtojili-v-odnoy-iz-oblastey-ukrainy.html

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Одеська область вночі відбивалася від десятків ворожих дронів.

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У ніч на 9 травня противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 17 ударних БпЛА на Одещині. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок влучання російського «Шахеда» була частково зруйнована будівля колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Пожежу вже загасили.

Тим часом Сили оборони Півдня повідомили про ліквідацію 121 окупанта та 23 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, українські захисники знищили п’ять гармат, 10 одиниць автомобільної та броньованої техніки, одну ворожу аерофотостанцію, трансформатор, два човни, чотири польові пункти боєпостачання та збили чотири розвідувальні дрони.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що росіяни модернізували крилаті ракети Х-101, якими авіація найчастіше атакує Україну. У цих ракетах підвищили летальність, додавши другу боєголовку. Вона має збільшити радіус ураження уламками, хоча ця модернізація і зменшила дальність польоту.