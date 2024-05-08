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Ракурс
Росіяни модернізували ракети Х-101, якими перевантажують українську ППО

Росіяни модернізували ракети Х-101, якими перевантажують українську ППО

8 тра 2024, 17:00
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Росіяни модернізували крилаті ракети Х-101, якими авіація найчастіше атакує Україну.


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Аналітики британського Міноборони заявили, що у ракетах підвищили летальність, додавши другу боєголовку. Вона має збільшити радіус ураження уламками, хоча ця модернізація і зменшила дальність польоту.

Х-101 — це крилата ракета класу «повітря — земля», яку запускають бомбардувальники Ту-95. Дальність її польоту — близько 5 000 км. Вага бойової частини — до 960 кілограмів.

Останні пів року Х-101 стала засобом перевантаження ППО. Більшу частину цих ракет збивають, хоча росіяни вже намагались їх модернізувати. Наприклад, на них поставили систему відстрілу теплових пасток для протидії ракетам ППО.

@babel

Джерело: Ракурс


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