Россияне модернизировали ракеты Х-101, которыми перегружают украинскую ПВО

Росіяни модернізували крилаті ракети Х-101, якими авіація найчастіше атакує Україну.

Аналітики британського Міноборони заявили, що у ракетах підвищили летальність, додавши другу боєголовку. Вона має збільшити радіус ураження уламками, хоча ця модернізація і зменшила дальність польоту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 08 May 2024.



