Россияне модернизировали ракеты Х-101, которыми перегружают украинскую ПВО

https://racurs.ua/n195128-rossiyane-modernizirovali-rakety-h-101-kotorymb-peregrujaut-ukrainskuu-pvo.html

Ракурс

Росіяни модернізували крилаті ракети Х-101, якими авіація найчастіше атакує Україну.

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Аналітики британського Міноборони заявили, що у ракетах підвищили летальність, додавши другу боєголовку. Вона має збільшити радіус ураження уламками, хоча ця модернізація і зменшила дальність польоту.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 08 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/tt0vmm88pL#StandWithUkraine �� pic.twitter.com/Mfg47ZDg86 — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) May 8, 2024

Х-101 — це крилата ракета класу «повітря — земля», яку запускають бомбардувальники Ту-95. Дальність її польоту — близько 5 000 км. Вага бойової частини — до 960 кілограмів.

Останні пів року Х-101 стала засобом перевантаження ППО. Більшу частину цих ракет збивають, хоча росіяни вже намагались їх модернізувати. Наприклад, на них поставили систему відстрілу теплових пасток для протидії ракетам ППО.

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