У зруйнованому Часовому Яру залишаються 679 людей — вони відмовляються евакуюватись

https://racurs.ua/ua/n195127-u-zruynovanomu-chasovomu-yaru-zalyshautsya-679-ludey-vony-vidmovlyautsya-evakuuvatys-video.html

Ракурс

У Часовому Яру Донецької області продовжують залишатися 679 осіб, які відмовляються від евакуації. Очільник ОВА Вадим Філашкін додав, що місто Часів Яр знищене окупантами майже повністю.

.

Завозити туди гуманітарну допомогу щодня стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює, каже голова Донецької ОВА.

У східній частині міста немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни застосовують тактику випаленої землі, намагаючись взяти місто. До вторгнення населення Часового Яру було трохи менш як 13 тисяч. На відео — східна частина міста, знята коптером Associated Press на початку травня.

Раніше «Ракурс» писав, що у місті немає жодного бійця російської армії. Про це повідомив спецпідрозділ KRAKEN, який вже місяць серед інших захисників боронить українське місто Часів Яр. Він також показав відео з місця боїв.