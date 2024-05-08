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Ракурс
В разрушенном Часов Яре остаются 679 человек - они отказываются эвакуироваться

В разрушенном Часов Яре остаются 679 человек — они отказываются эвакуироваться (ВИДЕО)

8 мая 2024, 16:35
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У Часовому Яру Донецької області продовжують залишатися 679 осіб, які відмовляються від евакуації. Очільник ОВА Вадим Філашкін додав, що місто Часів Яр знищене окупантами майже повністю.


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Завозити туди гуманітарну допомогу щодня стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює, каже голова Донецької ОВА.

У східній частині міста немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни застосовують тактику випаленої землі, намагаючись взяти місто. До вторгнення населення Часового Яру було трохи менш як 13 тисяч. На відео — східна частина міста, знята коптером Associated Press на початку травня.

Раніше «Ракурс» писав, що у місті немає жодного бійця російської армії. Про це повідомив спецпідрозділ KRAKEN, який вже місяць серед інших захисників боронить українське місто Часів Яр. Він також показав відео з місця боїв.

Источник: Ракурс


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