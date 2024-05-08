Министр обороны Нидерландов – Украина должна быть готова к поставке F-16

https://racurs.ua/n195126-ukraina-doljna-byt-gotova-k-postavke-f-16-ministr-oborony-niderlandov.html

Ракурс

Поставки винищувачів F-16 улітку 2024 року готова почати Данія.

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Міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен з цього приводу 8 травня цитує LRT.

З літа цього року ми готові надати реальний потенціал, починаючи з данських F-16, а потім нідерландських F-16. Зрозуміло, українська сторона також має бути готовою до цього: має бути створено відповідну інфраструктуру і можливості для технічного обслуговування, починаючи із запасних частин і закінчуючи боєприпасами, — заявила вона.

За її словами, коаліція дуже старанно працює над поставками винищувачів в Україну.

Я дуже сподіваюся, що з літа цього року ми зможемо поставити системи ППО в деяких частинах, — зазначила міністр.

«Ракурс» писав, що Нідерланди планують розпочати відправлення Україні винищувачів F-16 Україні восени, слідом за Данією, котра також планує постачання восени.