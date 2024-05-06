В Нидерландах рассказали, когда передадут Украине первые F-16

Украина получит первые F-16 от Нидерландов осенью, фото: The U.S. National Archives

https://racurs.ua/n195068-v-niderlandah-rasskazali-kogda-peredadut-ukraine-pervye-f-16.html

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Нідерланди планують розпочати відправлення Україні винищувачів F-16 Україні восени, слідом за Данією, котра також планує постачання восени.

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Про це під час брифінгу у Вільнюсі заявивла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє видання Delfi.

Зазначається, що такі терміни передбачає прописаний план союзників.

У нас все розписано за проектом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Нині вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах, — зазначила Оллонгрен.

І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у постачанні з осені з нашими F-16, — додала вона.

За її словами, «після літа і надалі» літаки «партіями перекидатимуть в Україну».

Раніше Оллонгрен заявила про плани передати Україні 24 багатоцільові винищувачі F-16.

Джерело: Delfi