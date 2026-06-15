Украинские ВМС получили противоминный корабль класса Alkmaar от Нидерландов. Фото:

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Ракурс

Військово-морські мили України отримали протимінний корабель класу Alkmaar від Нідерландів.

Корабель отримав назву «Генічеськ» — на честь однойменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Шукач мін передали в межах Коаліції морських спроможностей. Про це командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа 15 червня повідомив у Facebook.

На кораблі вже підняли прапор українського флоту в присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії.

Неїжпапа наголосив, що «Генічеськ» посилить спроможності України у протимінній боротьбі — пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін. Наразі в складі українських Військово-морських сил є п’ять протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди — кораблі класу Alkmaar «Мелітополь» та «Маріуполь».

Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ вперше показали вогневі випробування корвета F211 «Гетьман Іван Мазепа», який буде майбутнім флагманом українського флоту. Тоді український корвет, який наразі знаходиться в Туреччині, на «відмінно» відстрілявся по морських, наземних та повітряних цілях.