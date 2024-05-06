У Нідерландах розповіли, коли передадуть Україні перші F-16

У Нідерландах розповіли, коли передадуть Україні перші F-16https://racurs.ua/ua/n195068-u-niderlandah-rozpovily-koly-peredadut-ukrayini-pershi-f-16.htmlРакурс
Нідерланди планують розпочати відправлення Україні винищувачів F-16 Україні восени, слідом за Данією, котра також планує постачання восени.
Про це під час брифінгу у Вільнюсі заявивла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє видання Delfi.
Зазначається, що такі терміни передбачає прописаний план союзників.
У нас все розписано за проектом, який полягає у навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу та передачі реальних літаків. У нас за планом навчальний центр у Румунії, де ми також допомагаємо розпочати навчання українців. Нині вони проходять навчання у Данії, США та інших країнах, — зазначила Оллонгрен.
І якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в України все буде працювати, зрозуміло, в їхній власній країні, то перші літаки будуть поставлені Данією вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у постачанні з осені з нашими F-16, — додала вона.
За її словами, «після літа і надалі» літаки «партіями перекидатимуть в Україну».
Раніше Оллонгрен заявила про плани передати Україні 24 багатоцільові винищувачі F-16.
Джерело: Delfi