Українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки

https://racurs.ua/ua/n194265-ukrayinski-piloty-f-16-na-zavershalnyh-etapah-pidgotovky-v-daniyi-ta-ssha.html

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Українські пілоти винищувачів F-16, які навчаються в Данії та США, вже на завершальних етапах підготовки.

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Про це заявив 11 квітня речник Повітряних сил Ілля Євлаш. Вони відпрацьовують завдання, які виконуватимуть в Україні, зокрема збиття крилатих ракет і дронів-камікадзе Shahed.

Скільки саме пілотів на завершальному етапі — він не уточнив. Щодо решти груп українських пілотів F-16, то частина з них зараз проходить курси англійської у Британії, одна група у Франції освоює системи управління.

Це та група з 10 пілотів, які в кінці березня завершили у Британії базову льотну підготовку.

8 квітня стало відомо, що Греція планує продати 108 застарілих винищувачів, в тому числі 32 F-16. Крім них, Україна теоретично може розраховувати на 24 винищувачі Mirage 2000.