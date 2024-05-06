Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти 5 травня вдарили ракетою по елеватору на Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Наслідки ракетного удару по елеватору на Полтавщині показали в ОВА (ФОТО)

6 тра 2024, 19:58
999

Російські загарбники свідомо завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.


.

Зокрема, на Великдень 5 травня російська ракета влучила в елеватор на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі опублікував фото, котре показує наслідки ракетного удару.

На фото — спопеліла пшениця, яка згоріла у результаті пожежі після ракетного удару, — зазначив він. — Усі дії ворога несуть за собою тільки смерть, руйнування та знищення. Українці борються з чи не найбільшим злом сучасності. Світло обовʼязково переможе темряву. Слава Україні!

Рашисти 5 травня вдарили ракетою по елеватору на Полтавщині, фото: Полтавська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів