Російські загарбники свідомо завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.

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Зокрема, на Великдень 5 травня російська ракета влучила в елеватор на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі опублікував фото, котре показує наслідки ракетного удару.

На фото — спопеліла пшениця, яка згоріла у результаті пожежі після ракетного удару, — зазначив він. — Усі дії ворога несуть за собою тільки смерть, руйнування та знищення. Українці борються з чи не найбільшим злом сучасності. Світло обовʼязково переможе темряву. Слава Україні!