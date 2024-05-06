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Рашисты 5 мая ударили ракетой по элеватору в Полтавской области, фото: Полтавская ОВА
Последствия ракетного удара по элеватору на Полтавщине показали в ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n195067-posledstviya-raketnogo-udara-po-elevatoru-na-poltavschine-pokazali-v-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники свідомо завдають ударів по цивільних об'єктах в Україні.
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Зокрема, на Великдень 5 травня російська ракета влучила в елеватор на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі опублікував фото, котре показує наслідки ракетного удару.
На фото — спопеліла пшениця, яка згоріла у результаті пожежі після ракетного удару, — зазначив він. — Усі дії ворога несуть за собою тільки смерть, руйнування та знищення. Українці борються з чи не найбільшим злом сучасності. Світло обовʼязково переможе темряву. Слава Україні!