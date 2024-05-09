Рецидивист шпионил для рф за линиями обороны Харькова. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n195153-recidivist-shpionil-dlya-rossii-za-liniyami-oborony-harkova-foto.html

Ракурс

У Харкові затримали рецидивіста, який шпигував для ворога за лініями оборони міста.

.

Ворожий агент цікавився геолокаціями укріпрайонів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють Харків з північного кордону. Також він планував дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, які відбивають атаки «Шахедів» у прикордонних районах області. Про це 9 травня повідомила Служба безпеки України.

З’ясувалося, що інформатор з кримінальним минулим проживав у Вовчанському районі Харківщини. Свого часу він відсидів у тюрмі за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого. Під виглядом пересічного громадянина він обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. А координати ворогу він передавав через карти Google.

Шпигуна вчасно викрили й затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, 25-річна російська агентка шпигувала за понтонними переправами українських Сил оборони через річки Донеччини. Зловмисниця намагалася знайти понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.