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Рецидивіст шпигував для росії за лініями оборони Харкова. Фото: СБУ

Рецидивіст шпигував для росії за лініями оборони Харкова (ФОТО)

9 тра 2024, 12:48
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У Харкові затримали рецидивіста, який шпигував для ворога за лініями оборони міста.


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Ворожий агент цікавився геолокаціями укріпрайонів з фортифікаційними спорудами та важким озброєнням ЗСУ, які обороняють Харків з північного кордону. Також він планував дізнатися про місця базування мобільних вогневих груп ППО, які відбивають атаки «Шахедів» у прикордонних районах області. Про це 9 травня повідомила Служба безпеки України.

З’ясувалося, що інформатор з кримінальним минулим проживав у Вовчанському районі Харківщини. Свого часу він відсидів у тюрмі за крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого. Під виглядом пересічного громадянина він обходив прикордонну місцевість, де відслідковував розташування оборонних ліній та вогневих позицій ЗСУ. А координати ворогу він передавав через карти Google.

Шпигуна вчасно викрили й затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Рецидивіст шпигував для росії за лініями оборони Харкова. Фото: СБУ

Рецидивіст шпигував для росії за лініями оборони Харкова. Фото: СБУ

Рецидивіст шпигував для росії за лініями оборони Харкова. Фото: СБУ

Рецидивіст шпигував для росії за лініями оборони Харкова. Фото: СБУ

Нагадаємо, 25-річна російська агентка шпигувала за понтонними переправами українських Сил оборони через річки Донеччини. Зловмисниця намагалася знайти понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки.

Джерело: Ракурс


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