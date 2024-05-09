Звільнили з посади міністра агрополітики Миколу Сольського. Фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n195152-vru-zvilnyla-solskogo-z-posady-ministra-agropolityky.html

Ракурс

Верховна Рада звільнила Миколу Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

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Відповідне рішення у четвер, 9 травня, підтримали 273 народних депутатів. Один парламентар проголосував «проти», а 11 утрималися. Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Як відомо, 23 квітня у НАБУ заявили про викриття Миколи Сольського у заволодінні державною землею на 291 млн грн та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Згодом сам Сольський, коментуючи вручену йому підозру, завив, що ці події стосуються періоду 2017−2018 років, коли він був адвокатом.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід Миколі Сольському. Міністра відправили під варту на 60 діб (до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн. Прокурори просили призначити заставу в розмірі понад 200 млн грн.

Того ж дня чиновник вийшов з-під варти, бо застава була внесена.