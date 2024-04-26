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Ракурс
Микола Сольський, фото: Мінагрополітики

Сольський вийшов з-під варти після внесення застави

26 кві 2024, 13:57
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Міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського звільнено з-під варти.


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За нього внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн. Про це сьогодні, 26 квітня, повідомила прес-служба Мінагрополітики.

Миколу Сольського звільнено з-під варти і він продовжує виконувати повноваження Міністра аграрної політики та продовольства України, — зазначають у відомстві.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що Вищий антикорупційний суд обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави.

Джерело: Ракурс


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