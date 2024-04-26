ВАКС обрав запобіжний захід Сольському

Микола Сольський, фото: «Політаналіз»

https://racurs.ua/ua/n194731-vaks-obrav-zapobijnyy-zahid-solskomu.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському.

.

Міністра відправили під варту на 60 діб (до 24 червня 2024 року включно) з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн 700 тис. грн, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Прокурори просили призначити заставу Сольському у розмірі понад 200 млн грн.

У разі внесення застави на Сольського будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

23 квітня у НАБУ заявили про викриття чинного міністра на заволодінні держземлею на 291 млн грн та на спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Згодом сам Сольський, коментуючи вручену йому підозру, завив, що ці події стосуються періоду 2017−2018 років, коли він був адвокатом.

Джерело: «РБК-Україна»