Коломойскому избрали меру пресечения по делу о заказном убийстве

Игорь Коломойский, фото: «Ґрати»

https://racurs.ua/n195166-kolomoyskomu-izbrali-meru-presecheniya-po-delu-o-zakaznom-ubiystve.html

Ракурс

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському — відомому українському бізнесмену, якого підозрюють в організації замовного вбивства директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).

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Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу. Таке рішення ухвалив, повідомляє видання «Ґрати».

Коломойський із 2 вересня 2023 року перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Тож за нової підозри застава не передбачена.

Нагадаємо, вчора, 8 травня, стало відомо, що Коломойському повідомили про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство директора юридичної компанії за «невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства» — підприємства «Дніпроспецсталь».

Сам Коломойський заперечує будь-яку причетність до злочину.

Джерело: «Ґрати»