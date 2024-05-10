Ракурсhttps://racurs.ua/
ПВО ночью уничтожила все 10 "шахедов", по жилой застройке Харькова ударили баллистикой
ПВО ночью уничтожила все 10 «шахедов», по жилой застройке Харькова ударили баллистикойhttps://racurs.ua/n195175-pvo-nochu-unichtojila-vse-10-shahedov-po-jiloy-zastroyke-harkova-udarili-ballistikoy.htmlРакурс
Цієї ночі сили ППО знищили 10 з 10 ударних БПЛА Shahed-136/131.
.
Як повідомили у Повітряних силах, дрони збивали у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Утім, вночі окупанти завдали удар по Харкову. У мережі припускають, що це були ракети С-300. Удар відбувся приблизно о третій годині ночі.
Серед цілей ворога — виключно цивільна інфраструктура та житловий район, повідомили в ОВА.
Пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали 2 людини: 11-річна дитина та жінка 72 років.