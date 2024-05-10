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ПВО ночью уничтожила все 10 "шахедов", по жилой застройке Харькова ударили баллистикой

ПВО ночью уничтожила все 10 «шахедов», по жилой застройке Харькова ударили баллистикой

10 мая 2024, 08:26
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Цієї ночі сили ППО знищили 10 з 10 ударних БПЛА Shahed-136/131.


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Як повідомили у Повітряних силах, дрони збивали у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Утім, вночі окупанти завдали удар по Харкову. У мережі припускають, що це були ракети С-300. Удар відбувся приблизно о третій годині ночі.

Серед цілей ворога — виключно цивільна інфраструктура та житловий район, повідомили в ОВА.

Пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали 2 людини: 11-річна дитина та жінка 72 років.

Источник: Ракурс


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