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ППО уночі знищила усі 10 "шахедів", по житловій забудові Харкова вдарили балістикою

ППО уночі знищила усі 10 «шахедів», по житловій забудові Харкова вдарили балістикою (ФОТО)

10 тра 2024, 08:26
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Цієї ночі сили ППО знищили 10 з 10 ударних БПЛА Shahed-136/131.


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Як повідомили у Повітряних силах, дрони збивали у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Утім, вночі окупанти завдали удар по Харкову. У мережі припускають, що це були ракети С-300. Удар відбувся приблизно о третій годині ночі.

Серед цілей ворога — виключно цивільна інфраструктура та житловий район, повідомили в ОВА.

Пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали 2 людини: 11-річна дитина та жінка 72 років.

Джерело: Ракурс


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