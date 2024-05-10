У росії дрони підпалили нафтопереробний завод під Калугою

https://racurs.ua/ua/n195174-u-rosiyi-goriv-naftopererobnyy-zavod-pid-kalugou.html

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У Калузькій області рф внаслідок удару безпілотника на нафтопереробному заводі «Перший завод» сталася пожежа. Про це вранці 10 травня повідомив губернатор регіону Владислав Шапша. З його слів, пожежу вже ліквідували, постраждалих немає.

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Про атаку безпілотника вночі писали телеграм-канали. Місцеві жителі розповіли Shot, що близько першої години ночі в Дзержинському районі пролунало кілька потужних вибухів, до цього були чутні характерні звуки прольоту дронів. За їхніми словами, після цього вони побачили пожежу та дим у районі місцевого НПЗ. За даними Astra, співробітників заводу було евакуйовано.

Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про перехоплення дрону у Коренівському районі. З його слів, безпілотник вибухнув на землі, але ніхто не постраждав.

Міноборони росії відзвітувало про п’ятьох збитих українських безпілотників над Брянською, Московською та Білгородською областями. У повідомленні відомства нічого не йдеться про атаку дронів на Калузьку та Курську області.

Нагадаємо, це вже не перша атака безпілотників на цей завод. У ніч проти 15 березня безпілотники вже атакували цей НПЗ. Тоді також зайнялася пожежа. Обладнання заводу зазнало пошкоджень.

9 травня дрони СБУ уразили нафтобази на Кубані. Російська влада назвала це «спробою зганьбити наше свято — 9 травня».

«Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших у росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.