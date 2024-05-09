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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Нікопольщини, фото: Дніпропетровська ОВА

Рашисти за день здійснили понад 20 атак по Нікопольщині, є загиблі та поранені (ФОТО)

9 тра 2024, 22:45
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Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 9 травня, здійснили понад 20 атак по Нікопольському району Дніпропетровської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора — суцільні удари. Артилерією, РСЗВ «Град», дронами-камікадзе. Загалом — понад два десятки атак, — наголосив він.

Зазначається, що найбільше потерпав Нікополь. У місті:

  • двоє людей загинули;
  • також загалом восьмеро постраждалих. Серед них — дівчата 15 та 16 років, вони в стані середньої тяжкості;
  • пошкоджені вісім багатоповерхівок й 25 приватних будинків. Зайнялися дахи двох осель — пожежі загасили;
  • зачепило 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони;
  • понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини; потрощені з десяток авто, зокрема службовий транспорт рятувальників і «швидка».

Тероризували окупанти й Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади. В останній пошкоджені приватний будинок, господарська споруда й електромережі, — додав Лисак.

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини, фото: Дніпропетровська ОВА

Джерело: Ракурс


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