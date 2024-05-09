Наслідки російських обстрілів Нікопольщини, фото: Дніпропетровська ОВА

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Російські загарбники впродовж сьогоднішнього дня, 9 травня, здійснили понад 20 атак по Нікопольському району Дніпропетровської області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вкрай важкий день для Нікопольщини. Зранку і до вечора — суцільні удари. Артилерією, РСЗВ «Град», дронами-камікадзе. Загалом — понад два десятки атак, — наголосив він.

Зазначається, що найбільше потерпав Нікополь. У місті:

двоє людей загинули;

також загалом восьмеро постраждалих. Серед них — дівчата 15 та 16 років, вони в стані середньої тяжкості;

пошкоджені вісім багатоповерхівок й 25 приватних будинків. Зайнялися дахи двох осель — пожежі загасили;

зачепило 16 господарських споруд, теплиці, майже 30 сонячних панелей, лінії електропередач і газогони;

понівечені садочок, пожежна частина, будівля благодійної організації, банк, магазини; потрощені з десяток авто, зокрема службовий транспорт рятувальників і «швидка».