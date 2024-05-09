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Знищення техніки ворога, скріншот відео
Шість мотоциклів ворога знищили українські дрони на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195172-shist-motocykliv-voroga-znyschyly-ukrayinski-drony-na-bahmutskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою дронів знищили шість мотоциклів російських загарбників на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 9 травня, опублікувала прес-служба Державної прикордонної служби України.
Шість мотоциклів окупантів знищили прикордонники бригади «Помста» на Бахмутському напрямку, — вказано в описі відео.
У Telegram-каналі бригади «Помста» зазначається, що окупанти використовують мотоцикли як легкий та маневрений транспорт для переміщення між позиціями.
Проте ударні дрони підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» успішно їх знищують, — наголошують захисники України.