Уничтожение техники врага, скриншот видео

https://racurs.ua/n195172-shest-motociklov-vraga-unichtojili-ukrainskie-drony-na-bahmutskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Українські прикордонники за допомогою дронів знищили шість мотоциклів російських загарбників на Бахмутському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 9 травня, опублікувала прес-служба Державної прикордонної служби України.

Шість мотоциклів окупантів знищили прикордонники бригади «Помста» на Бахмутському напрямку, — вказано в описі відео.

У Telegram-каналі бригади «Помста» зазначається, що окупанти використовують мотоцикли як легкий та маневрений транспорт для переміщення між позиціями.