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Ракурс
Уничтожение техники врага, скриншот видео

Шесть мотоциклов врага уничтожили украинские дроны на Бахмутском направлении (ВИДЕО)

9 мая 2024, 22:24
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Українські прикордонники за допомогою дронів знищили шість мотоциклів російських загарбників на Бахмутському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 9 травня, опублікувала прес-служба Державної прикордонної служби України.

Шість мотоциклів окупантів знищили прикордонники бригади «Помста» на Бахмутському напрямку, — вказано в описі відео.

У Telegram-каналі бригади «Помста» зазначається, що окупанти використовують мотоцикли як легкий та маневрений транспорт для переміщення між позиціями.

Проте ударні дрони підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» успішно їх знищують, — наголошують захисники України.

Источник: Ракурс


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